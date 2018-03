ACCENTURE : plus optimiste sur ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accenture a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois d’affilée. Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 863,7 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, à comparer avec 838,7 de dollars, soit 1,33 dollar, un an plus tôt. Hors l’impact d’une charge représentant 21 cents par action liée à la réforme fiscale américaine, le BPA a atteint 1,58 dollar, dépassant le consensus Zacks Investment de 8 cents.Le chiffre d'affaires d'Accenture a en outre augmenté de 15% à 9,59 milliards de dollars, là où Wall Street visait 9,3 milliards d'euros. Les ventes ont progressé de 10% hors impact des changes.Accenture a enregistré 10,3 milliards de dollars de commandes réparties entre le consulting (5,7 milliards de dollars) et l'infogérance (4,6 milliards de dollars).Sur l'ensemble de son exercice, le concurrent de Capgemini anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 6,61 et 6,70 dollars, contre de 6,48 à 6,66 dollars auparavant. Le marché cible 6,68 dollars. La croissance des revenus est désormais prévue entre 7% et 9% à taux de change constants contre de 6% à 8%Au troisième trimestre, Accenture cible des ventes comprises entre 9,90 et 10,15 milliards de dollars, soit en hausse de 6% et 9% à taux de change constants. Les devises auront un impact positif de 5,5 points. Wall Street anticipe 9,68 milliards de dollars.