Accenture : Un consortium industriel teste avec succès une solution de blockchain développée par Accenture qui pourrait révolutionner le transport maritime

AB InBev, Accenture, APL et Kuehne+Nagel ont démontré comment la blockchain va créer des économies pour l’industrie

Un consortium, comprenant AB InBev, Accenture (NYSE:ACN), APL, Kuehne+Nagel et une organisation douanière européenne, a testé et validé une solution de blockchain permettant de supprimer l’impression de documents d’expédition et d’économiser des millions de dollars par an.

Le consortium a testé une solution où les documents ne sont plus échangés physiquement ou numériquement, mais les données sont partagées et distribuées via la technologie blockchain avec une propriété unique déterminée selon le type d’information. Après avoir examiné en détail les processus de documentation actuels, le groupe a repensé la propriété de l’information, la responsabilité et le risque grâce à la confiance et à la sécurité qu’offre la technologie blockchain.

L’expédition internationale de marchandises pour les entreprises de secteurs tels que l’automobile, la vente de détail ou les biens de consommation nécessite généralement plus de 20 documents différents, souvent sous forme papier pour permettre aux marchandises de passer de l’exportateur à l’importateur. Dans ces documents, jusqu’à 70 % des données peuvent être répliquées. Cet usage important de documents limite la qualité des données et la visibilité en temps réel qu’ont les différentes parties prenantes. Il peut également retarder le règlement financier des marchandises.

La solution peut accélérer l’ensemble du flux de document de transport, réduire la saisie de données de 80 %, simplifier la modification des données et les vérifications nécessaires au transport maritime tout au long du processus d’expédition et réduire les risques d’amendes douanières infligées aux clients.

La blockchain est un nouveau type de système de base de données distribuée qui permet aux différentes parties prenantes d’accéder en toute confiance et en toute sécurité aux mêmes informations. Cette technologie pourrait révolutionner de nombreux secteurs d’activité tels que les services financiers, l’administration publique, la santé, le divertissement ainsi que le fret et la logistique.

« Nos essais ont démontré la viabilité d’un processus d’expédition où de nombreux documents peuvent être remplacés par un partage sécurisé et distribué des données avec une propriété clairement définie », indique Alex Bauer, Directeur exécutif chez Accenture. « Les entreprises peuvent faire de vrais gains de temps et d’argent tout en améliorant leur service aux clients. »

Le consortium, qui représente les différentes parties prenantes des expéditions internationales, a conduit 12 expéditions réelles, avec un éventail de destinations et d’exigences réglementaires. Les tests ont confirmé que la blockchain pouvait réduire les coûts de fonctionnement et augmenter la visibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Chaque participant aux essais représentait une partie prenante du processus d’expédition : AB InBev représentait un exportateur, APL une entreprise d’expédition, Kuehne+Nagel a apporté les exigences d’un transitaire tandis qu’une grande organisation douanière a reproduit les exigences réglementaires du fret. Accenture a apporté l’expertise de conseil en technologies sur la technologie blockchain et a développé l’architecture technique de la solution, exploitant les capacités de son centre IoT de Singapour pour développer rapidement le prototype.

« En tant que facilitateur du commerce mondial et ardent défenseur de l’innovation, APL considère que la technologie blockchain peut accélérer la transformation digitale de l’expédition, la faisant passer des transactions papier à des processus plus efficaces, plus sécurisés et plus rapides », affirme Eddie Ng, head of Strategic Liner Management chez APL. « Nous sommes donc heureux de participer à cette expérience et de voir comment une technologie disruptive comme la blockchain peut bénéficier à notre industrie, et à nos expéditeurs et à leurs clients. »

Martin Kolbe, Chief Information Officer de Kuehne+Nagel International AG, explique : « Dans le cadre de la stratégie de digitalisation de Kuehne+Nagel, nous explorons des technologies novatrices qui profitent à nos clients. La blockchain est l’une des technologies les plus prometteuses dans la logistique. Elle pourrait numériser la plupart des processus papier actuels et surmonter la multiplicité des interfaces. De notre point de vue, l’approche ouverte et collaborative appliquée à ce projet est favorable à l’adoption de la technologie par le marché. »

« Nous évaluons continuellement les nouvelles technologies et innovations susceptibles d’améliorer nos opérations pour répondre aux attentes de nos clients et fournir la boisson la plus fraîche », explique Danillo Figueiredo, VP of International Logistics, AB InBev. « La technologie blockchain sera un facteur de transformation de notre activité et du monde. Elle réduit les erreurs, numérise l’information et améliore le processus de la chaîne d’approvisionnement, nous permettant de nous concentrer sur notre cœur de métier. »

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec environ 442000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site internet : www.accenture.com/fr

