Accenture : Walt Disney Studios choisit Accenture Interactive comme partenaire de l’innovation de Disney StudioLAB

Les deux entreprises travaillent ensemble à l’avenir du divertissement en exploitant des technologies émergentes

Accenture (NYSE:ACN) a été choisi par les studios Walt Disney comme membre fondateur et partenaire de l’innovation de StudioLAB, une structure qui se propose de repenser, concevoir et prototyper les expériences de divertissement et les capacités de production de demain en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Les Studios Walt Disney produisent les films de Disney, mais aussi les films Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios et Lucasfilm. L’entreprise propose aussi de la musique et du théâtre à travers The Disney Music Group et Disney Theatrical Group.

Accenture Interactive et son studio de design et d’innovation Fjord joueront un rôle moteur dans la création de StudioLAB, et contribueront à définir et à développer les dernières technologies de divertissement. Accenture Interactive profitera de l’expertise de R&D étendue d’Accenture Labs pour aider Disney Studios à utiliser les technologies émergentes de façon novatrice. Les efforts porteront dans un premier temps sur le divertissement immersif, l’intelligence artificielle, l’IoT, l’avenir de la production cinématographique et la prochaine génération de plateformes cinématographiques.

Le nouveau StudioLAB ouvrira ses portes au printemps sur le terrain de The Walt Disney Studios à Burbank en Californie.

Au-delà de cette collaboration en matière de R&D, Accenture prendra en charge les opérations du StudioLAB dans le cadre d’un accord sur trois ans. Cela inclut la co-conception de la charte et de la gouvernance de StudioLAB, la conception du laboratoire physique et la gestion des opérations. Les équipes d’Accenture travailleront sur place avec celles de StudioLAB pour incuber et prototyper de nouveaux concepts de divertissement et de nouvelles façons de raconter des histoires.

« Accenture Interactive se réjouit de contribuer à la R&D du divertissement et de réinventer l’art du récit avec les esprits créatifs des studios Walt Disney», affirme Claude Chaffiotte, directeur d’Accenture Interactive en France et au Benelux. « Ce partenariat illustre la vraie vocation d’Accenture Interactive : créer des expériences extraordinaires. Accenture réunit toutes les compétences nécessaires - de la stratégie au design et l’innovation technologique en passant par les technologies émergentes comme le divertissement immersif, l’intelligence artificielle et l’IoT – pour piloter un laboratoire d’innovation de premier plan et créer une nouvelle génération de divertissements. »

« Lorsque nous cherchions nos partenaires pour StudioLAB, nous nous sommes naturellement tournés vers Accenture Interactive », se rappelle Jamie Voris, CTO de The Walt Disney Studios.

« Combinant les facultés de conception et d’innovation d’une grande agence digitale, la R&D appliquée des Accenture Labs et une solide expertise du secteur des médias et du divertissement, c’était le partenaire idéal pour inventer de nouvelles expériences de divertissement. La technologie fait partie intégrante de la façon dont, chez Disney, nous créons des personnages, des histoires et des mondes. Nous nous réjouissons de tout ce que nous pourrons imaginer et construire ensemble. »

Les équipes de StudioLAB appliqueront des technologies émergentes pour créer de nouvelles expériences de divertissement. L’environnement du StudioLAB offrira également un espace unique qu’Accenture pourra faire visiter et où pourront se tenir des ateliers d’innovation inspirants pour ses clients.

Accenture travaille depuis 25 ans avec Walt Disney Company et a contribué à certaines de ses initiatives les plus novatrices comme myMagic+, Disney Movies Anywhere, Marvel Unlimited, ainsi que le programme cloud de l’entreprise et l’analyse prédictive des données de marché à ABC. Pour cette initiative, Accenture Interactive s’appuiera également sur les autres métiers d’Accenture, à savoir Accenture Consulting, Accenture Strategy et Accenture Technology, pour compléter les compétences en matière de transformation et co-innover avec les studios Walt Disney.

