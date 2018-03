Accenture : avertissement sur la marge, le titre chute

22/03/2018 | 15:49

Accenture a déclaré jeudi avoir enregistré des résultats 'solides' au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos le 28 février, mais le géant du conseil en technologie a également prévenu que sa marge d'exploitation resterait stable cette année.



Le résultat opérationnel du groupe est ressorti à 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 13% par rapport à la même période l'an passé, pour une marge opérationnelle à 13,4%.



Le groupe, dont les activités dans le numérique, le cloud et la sécurité informatique représentent désormais 55% des revenus, a précisé que son chiffre d'affaires net avait progressé de 15% à 9,6 milliards d'euros.



Sur la période, les nouvelles commandes ont même atteint un niveau record de 10,3 milliards de dollars, dont 5,7 milliards pour le conseil et 4,6 milliards pour l'externalisation.



Accenture a toutefoisprécisé qu'il attendait une marge opérationnelle de 14,8% pour l'exercice dans son ensemble, c'est-à-dire la même chose que l'an passé.



Pour mémoire, le groupe tablait auparavant sur une progression de 10 à 30 points de base de sa marge opérationnelle ajustée.



L'action Accenture chutait de 6,5% à 153,1 dollars en début de séance à New York après ces déclarations. Le titre a bondi de plus de 23% au cours des 12 derniers mois, surperformant le S&P 500, qui a signé une hausse d'environ 17% dans l'intervalle.



