Accenture : poursuit le partenariat avec BMW

08/05/2018 | 16:57

La relation entre Accenture et BMW se poursuit. L'entreprise de conseil et de technologie va fournir des contenus numériques au groupe BMW, en plusieurs langues et destinés à 120 pays.



Accenture sera également chargée de diffuser des publicités ciblées sur tous les canaux (dont les moteurs de recherche et les réseaux sociaux) pour le compte des marques BMW et MINI.



Le groupe fournira par ailleurs une plateforme de support pour les équipes de BMW, 'basée sur des technologies innovantes et des processus automatisés'.



'En tant qu''agence d'expérience' de BMW et MINI, nous pouvons offrir une nouvelle approche connectée pour faire naître des expériences client créatives et mémorables en ligne, et renforcer la valeur de la marque', assure Anatoly Roytman, responsable d'Accenture en Europe, Afrique et Amérique latine.





