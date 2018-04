Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels annonce aujourd’hui un accord avec Mövenpick Holding et Kingdom Holding en vue de l’acquisition de la société Mövenpick Hotels & Resorts pour un montant de 560 millions de francs suisses (482 millions d’euros) en numéraire. Ce montant implique un multiple d’EV/Ebitda de 14,9X l’Ebitda estimé en 2019 avant synergies (incluant les coûts d’acquisition), et moins de 10X l’Ebitda 2019 pro forma des synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement. L’opération aura un impact relutif sur les résultats d'AccorHotels dès la première année.Cette acquisition consolide sa présence en Europe et au Moyen-Orient et accélère sa croissance notamment dans les régions clés où le groupe a déjà une présence établie depuis de nombreuses années, comme l'Afrique et l'Asie.L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Sa finalisation devrait intervenir courant du deuxième semestre 2018.Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick Hotels & Resorts est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20 000 chambres), et une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient. Mövenpick Hotels & Resorts prévoit par ailleurs l'ouverture de 42 hôtels supplémentaires d'ici 2021, soit près de 11 000 chambres, avec un fort développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie- Pacifique. Le groupe, qui propose un savoir-faire haut de gamme sur les principaux services hôteliers, compte plus de 16 000 collaborateurs à travers le monde.