Fairmont Hotels & Resorts, la marque d’hôtels de luxe d’AccorHotels, annonce ce mois-ci l’ouverture du Fairmont Austin. Cet établissement s’impose comme le plus grand hôtel de la marque aux États-Unis, et le deuxième plus important au monde, tant en nombre de chambres que d’espaces dédiés aux réunions et événements. Le Fairmont Austin est officiellement le plus grand hôtel de la capitale texane avec ses 1 048 chambres, 37 étages et 13 000 mètres carrées de salles de réunion et d’espaces événementiels."Ouverture stratégique pour AccorHotels, le Fairmont Austin est le premier établissement d'une série de développements haut de gamme qui marque une période de croissance significative pour le groupe et ses marques en Amérique du Nord et en Amérique centrale", a déclaré Kevin Frid, Directeur des opérations Amérique du Nord et centrale d'AccorHotels.