ACCORHOTELS : prend 50% du capital du groupe Mantis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels annonce à l'instant la conclusion d'un partenariat stratégique avec le groupe Mantis, société basée en Afrique du Sud et qui exploite une collection d'établissements et de lodges cinq étoiles, répartis dans le monde entier, détenus en propre, gérés par l'enseigne ou portant le label Mantis. Concrètement, le groupe français prend une participation de 50 % dans Mantis Group.Boutiques hôtels, écolodges, réserves, croisières de luxe ou encore tourisme d'aventure, auxquels s'ajoute l'organisation de voyages sur mesure, cet accord permet de renforcer le leadership du groupe AccorHotels dans le domaine de l'évasion d'exception et personnalisée, tout en faisant écho à l'initiative de protection de l'environnement du groupe, Planet 21.