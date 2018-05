Accor : ​AccorHotels et Algeciras s’allient pour le rachat du groupe chilien Atton Hoteles

Le coût total de cette acquisition pour AccorHotels sera de 105 M$ (soit environ 89 M€ au taux de change actuel), répartis entre la société d'exploitation (67 M€) et la participation de 20 % dans la société immobilière (22 M€). Ce montant reflète des ratios valeur d'entreprise/EBITDA estimés respectivement à 10 et 9 fois à horizon 2020, post-synergies et après concrétisation des projets d'ouverture. L'opération aura un effet relutif sur les résultats du Groupe dès la première année. AccorHotels bénéficiera également, au terme d'une période de cinq ans, d'une option de vente auprès d'Algeciras sur sa participation de 20 % dans la société immobilière.

À PROPOS D'ALGECIRAS

Algeciras est une holding d'investissement et de gestion, fondée et dirigée par M. Eduardo Elberg.

La société dispose d'un portefeuille d'activités diversifié, réparti entre l'immobilier, l'hôtellerie, la banque, l'automobile et l'agroalimentaire.

Basée au Chili, la holding bénéficie également d'une présence internationale à travers la réalisation de projets au Pérou, en Colombie et aux États-Unis.

À PROPOS DE ACCORHOTELS

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier. Fort de sa double expertise d'investisseur et opérateur, AccorHotels est présent dans 100 pays. Son portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d'un bout à l'autre de leurs parcours, notamment à travers la récente acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de conciergerie.

Bénéficiant d'un ensemble incomparable de marques et d'une riche histoire d'environ cinq décennies, AccorHotels, qui s'appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d'assurer une croissance durable.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).