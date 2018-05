Accor : ​DÉCONNECTION ET ÉVASION AU MASCULIN DES PARENTHÈSES BIEN-ÊTRE DÉDIÉES AUX HOMMES PAR THALASSA SEA & SPA

Pour lâcher prise et s'accorder des moments régénérants, Thalassa sea & spa présente ses programmes sur-mesure spécialement conçus pour eux. Dans des environnements les pieds dans l'eau, de véritables parenthèses relaxantes ou énergisantes ont été imaginées à travers des programmes sportifs coachés et des rendez-vous concoctés par nos coachs et experts de la thalasso.

VITALITÉ & ÉNERGIE : DÉCONNECTER ET GÉRER SON STRESS

AUX CURES MARINES DE TROUVILLE HOTEL THALASSO & SPA, LE PROGRAMME CELLMEN - NOUVEAU

4 à 6 jours / 3 soins et activités par jour + 3 rendez-vous expert, 4 à 6 njuits en demi-pension

À 2h de Paris, l'institut Les Cures Marines de Trouville est l'endroit idéal pour une parenthèse balnéaire chic, entre élégance et impertinence, simplicité et excentricité, nostalgie et avant-gardisme.

Pour retrouver vitalité & énergie, le programme Cellmen fait d'abord le point sur les besoins de chacun grâce à l'un des trois bilans connectés personnalisés :

OligoScan (mesure les besoins en minéraux et oligo-éléments, l'intoxication aux métaux lourds et le niveau de stress oxydatif afin de corriger les carences),

Mesure by Beflow (évalue la forme physique, mentale et émotionnelle, le taux de stress et d'anxiété. Elle permet de personnaliser le programme de soins),

Diagnostic uPulse Health (une application mobile pour garder le rythme pendant et après le séjour).

Après avoir identifié ses besoins et ses envies, un programme de soins personnalisé est établit par les experts :

un soin abdosculpt par Cellmen (60 min)

quatre séances de cryothérapie tonifiante pour le corps entier.

Pour compléter ce programme bien-être, les hommes peuvent profiter d'un soin équilibre (au choix à la carte parmi les soins de 50 min : réflexologie plantaire, modelage régénérant, shiatsu…) ainsi que de deux enveloppements ou modelages marins et un soin essentiel thalasso.

Par ailleurs, le programme Cellmen offre la possibilités au hommes de profiter de soins bénéfiques pour la peau composés d'un gommage Aquascience et d'un soin spa visage par Cellmen (90 min).

Cette parenthèse au masculin se termine en beauté avec le soin Signature exclusif à Trouville : une séance de Respirologie en réalité augmentée Diacalm. Coachée par l'expert Antoine Lecoq, cette séance permet de se plonger dans un univers virtuel apaisant durant les exercices de respiration.

Prix : à partir de 1628€par personne (voir détails et conditions sur www.thalassa.com)

Pour 4 journées de soins et 4 nuits en chambre double classique et en demi-pension, en basse saison, hors promotion

VITALITÉ ET ÉNERGIE : SE RESSOURCER SUR LE GREEN

AU NOVOTEL THALASSA DINARD, GOLF PERFORMANCE

A partir de 6 jours / 18 soins par jour + 4 green fees ou 1 stage de golf 6 nuits en demi-pension

Sur la Côte d'Émeraude, du haut d'une avancée verdoyante, le Novotel Thalassa Dinard est un lieu en pleine lumière, bercé par les marées. L'établissement propose un programme alliant golf et bien-être face à la mer avec des stages adaptés au niveau de chacun sur des parcours mythiques comme le Dinard Golf, ou ceux de Saint Cast Pen Guen, Pléneuf Val André, Les Ormes, Tréméreux et bien d'autres.

Côté thalasso, l'institut Thalassa Dinard propose :

deux séances de pressothérapie : avec des bottes anti-gravité qui alternent compression et décompression, ce soin idéal avant ou après une séance sur le green permet d'activer la circulation sanguine.

deux drainages à l'eau de mer et deux bains de mer hydromassants pour tonifier sa peau tout en détendant ses muscles

trois modelages du dos et quatre séances de cryothérapie entier

et enfin deux séances de musculation aquatique et trois séances d'Aquabiking

Côté golf, les amateurs peuvent tester 4 greens fees sur les parcours de leur choix ou réaliser un stage de 8h au golf de Tréméreuc (initiation, perfectionnement ou carte verte). La Nouveauté ? Un practice de golf face à la mer et des ateliers d'entrainement (bunker, green d'entrainement sur place 7 trous, shipping).

Le Novotel Thalassa Dinard a également imaginé, avec le cardiologue Dr Thierry Denolle, le programme Forme Marine au maculin, pour aider à lutter contre le stress et les risques cardio-vasculaires. Il démarre par deux rendez-vous d'experts : une diététicienne et un coach sportif qui évaluent les besoins afin de personnaliser les 24 soins. Marche dynamique, respirologie, modelages du dos, drainage et bains de mer… ce programme permet d'apprendre à se détendre.

Prix : à partir de 1548€(voir détails et conditions sur www.thalassa.com) par personne

En chambre double côté jardin, très basse saison, pour 6 jour de soins et 6 nuits.

SOMMEIL ET RECUPERATION : RECHARGER SON CAPITAL SANTÉ

AUX CURES MARINES DE TROUVILLE, L'ESCALE POLAIRE - NOUVEAU

1 à 3 jours / 3 soins par jour

Toujours aux Cures Marines de Trouville Hotel & spa, la nouvelle parenthèse Signature pour faire le plein d'énergie par le froid, Escale Polaire est idéale lorsque la fatigue se fait sentir au niveau des muscles et des articulations.

Ce programme de soins, adapté aux hommes actifs à la recherche d'une véritable bouffée d'oxygène, est composé :

d'une séance de cryothérapie corps entier par une exposition à froid sec entre -120°C et -195°C. Elle permet d' augmenter la résistance au stress et réduire les troubles du sommeil souvent causés par un quotidien professionnel rythmé.

d'un soin visage défatiguant Souffle Givré par Cryoskyn (25 min) : idéal pour apaiser une peau stressée et réduire les signes du temps grâce à une brumisation d'azote à -180°C

d'une séance de pressothérapie ou de la douche à jet pour détendre les muscles.

Prix : à partir de 253€par personne (voir détails et conditions sur www.thalassa.com)

Pour 1 journée de soins et 1 nuit en chambre double classique avec petit-déjeuner, aux Cures Marines de Trouville Hôtel Thalasso & Spa, en basse saison, hors promotion.