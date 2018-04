Accor : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires d'AccorHotels au premier trimestre 2018 a atteint 633 millions d’euros, en progression de 0,6% en données publiées et de 9,5% en données comparables. Le RevPAR (revenu par chambre disponible, indicateur clé du secteur) du groupe est en progression de 5,3% avec de bonnes performances pour la grande majorité des régions, notamment l’Europe (+4,6%) et l’Asie Pacifique (+5,3%). Cette hausse est liée pour 61% à la demande, et 39% aux prix moyens.Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent favorablement pour 8 millions d'euros (+1,2%), grâce notamment aux apports d'Availpro, de VeryChic, de Travel Keys et de Gekko.Les effets de change ont un impact négatif de 63 millions d'euros, lié à la forte appréciation de l'euro face à l'ensemble des autres monnaies, et en particulier face au dollar américain (15%).Au cours du premier trimestre, AccorHotels a développé un nombre record de 61 hôtels et près de 10 000 chambres. A fin mars 2018, le pipeline du Groupe représente 870 hôtels et 153 000 chambres.Faisant suite à l'annonce du 27 février dernier, AccorHotels annonce avoir signé aujourd'hui le contrat de cession de la majorité du capital d'AccorInvest, à l'issue du processus de consultation des instances représentatives du personnel concernées, marqué par un dialogue constructif avec ces dernières.Aux termes de cet accord, AccorHotels cèdera initialement environ 55% du capital d'AccorInvest. La réalisation de l'accord est soumise à certaines conditions, dont l'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB) australien. Elle fera l'objet d'une consultation des actionnaires d'AccorHotels lors de l'assemblée générale annuelle qui se tient ce vendredi 20 avril. L'opération devrait comme prévu être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2018.