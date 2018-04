Accor : AccorHotels acquiert Mövenpick Hotels & Resorts

Communiqué de presse

Le 30 avril 2017

AccorHotels acquiert Mövenpick Hotels & Resorts

AccorHotels annonce aujourd'huiun accord avec Mövenpick Holding et Kingdom Holding en vue del'acquisition de la société Mövenpick Hotels & Resorts pour un montant de560 millions de francs suisses (482 millions d'euros)en numéraire. Ce montant impliqueun multiple d'EV/EBITDA de 14,9X l'EBITDA 2019e avant synergies (incluant les coûts d'acquisition), et moins de 10X l'EBITDA 2019e proforma des synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement.

L'opération aura un impact relutif sur les résultats du Groupe dès la premièreannée.

Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick Hotels & Resorts est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20 000 chambres), et une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient. Mövenpick Hotels & Resorts prévoit parailleurs l'ouverture de 42hôtels supplémentaires d'ici 2021, soit près de 11 000 chambres, avec un fort développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Le Groupe, qui propose un savoir-faire haut de gamme sur les principaux services hôteliers, compte plus de 16 000 collaborateurs à travers le monde.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels, a déclaré : «Avec l'acquisition de Mövenpick nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. La marque Mövenpick, combinaison parfaite entre modernité et authenticité, vient idéalement compléter notre portefeuille. Son héritage Helvético-Européens'accorde parfaitementavec AccorHotels. En intégrant le Groupe, elle va bénéficier de sa puissance, notamment en matière de distribution, de fidélisation et de développement. Cette opération illustre la stratégie que nousentendons mener avec l'ouverture du capital d'AccorInvest : saisir des opportunités tactiques pour renforcer nos positions, consolider nos leaderships et démultiplier notre croissance. »

Les hôtels Mövenpick Hotels & Resorts bénéficieront de la force du programme de fidélité, des canaux de distribution et dessystèmes d'exploitation du Groupe, ce qui leur permettrad'optimiser leur performance.

Cette acquisition consolide ainsi sa présence en Europe et au Moyen-Orient et accélère sa croissance notamment dans les régions clés où le Groupe a déjà une présence établie depuis de nombreuses années, commel'Afrique etl'Asie.

L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Sa finalisation devrait intervenir courant du 2èmesemestre 2018.

À PROPOS D'ACCORHOTELS

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage etdu lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant desexpériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier. Fort de sa double expertise d'investisseur et opérateur, AccorHotels est présent dans 100 pays. Son portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO/, Sofitel, onefinestay, Rixos, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel et 25hours Hotels, des marques milieu de gamme reconnues que sont Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d'un bout à l'autre de leurs parcours, notamment à travers l'acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de conciergerie. Bénéficiant d'un ensemble incomparable de marques et d'une riche histoire d'environ cinq décennies, AccorHotels, qui s'appuiesur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente -Feel Welcome. Les clients ont accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenairesafin d'assurer une croissance durable.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).

Pour plus d'information ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

