Accor : AccorHotels acquiert la plateforme de réservation et de gestion des tables ResDiary

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels (AC.FR) a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de ResDiary, une plateforme de réservation et de gestion des tables de restaurants. Le montant de l'acquisition n'a pas été communiqué.

Créée en 2004 à Glasgow, en Ecosse, ResDiary est présente dans 60 pays, "avec 166 millions de couverts distribués par an" au profit de 8.600 établissements, et "dégage des bénéfices depuis six ans", a indiqué AccorHotels dans un communiqué. La société britannique propose des solutions qui "permettent notamment de contrôler les tables mises à disposition des distributeurs tiers, de manière à optimiser les montants des commissions qui leur sont versées", a ajouté le groupe hôtelier.

"Notre objectif sera de soutenir ResDiary dans son développement international, tout en bénéficiant de son expertise pour offrir toujours plus de services à nos clients. Cette acquisition complète les récentes acquisitions de AccorHotels dans le secteur de la restauration. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe qui vise à augmenter les points de contact avec une base de clientèle en croissance toujours plus rapide", a déclaré Sébastien Bazin, le PDG d'AccorHotels, cité dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire