Accor : AccorHotels empochera 4,4 mds d'euros sur la cession de 55% d'AccorInvest

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels (AC.FR) a annoncé mardi soir la cession de 55% de sa filiale AccorInvest, propriétaire de murs d'hôtels, sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,25 milliards d'euros à un groupe d'investisseurs composé des fonds souverains saoudiens et singapouriens, des investisseurs institutionnels Crédit Agricole Assurances, Colony NorthStar et Amundi, et d'autres investisseurs. Ces investisseurs ont pris des engagements fermes en vue de conclure l'opération, qui devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre, a indiqué l'hôtelier dans un communiqué. Cette cession se traduira par un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d'euros pour le groupe, ce montant incluant le prix versé et la réduction correspondante de la dette.

Accor utilisera cette manne pour des acquisitions ciblées à l'échelon régional et envisage de redistribuer jusqu'à 1,35 milliard d'euros à ses actionnaires par le biais d'un programme de rachats d'actions sur les 24 prochains mois, tout en conservant son statut d'emprunteur "investment grade" et sa flexibilité financière.

"L'entrée de ces nouveaux investisseurs et la déconsolidation d'AccorInvest vont permettre à AccorHotels de disposer de marges de manoeuvre importantes pour poursuivre sa stratégie offensive de croissance et d'innovation et créer de la valeur pour ses actionnaires. De son côté, AccorInvest va bénéficier du soutien de nouveaux actionnaires puissants et d'une structure financière renforcée pour dérouler sa feuille de route et poursuivre une consolidation dynamique de son portefeuille d'actifs", a fait valoir Sébastien Bazin, président-directeur général d'AccorHotels.

Les hôtels détenus par AccorInvest resteront opérés par AccorHotels selon des contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de luxe et haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option de renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique.

A l'été 2016, le groupe avait amorcé la filialisation de ses activités immobilières afin d'en céder le contrôle à des investisseurs de façon à dégager les moyens financiers nécessaires à une nouvelle accélération de sa croissance. Le périmètre d'AccorInvest comprend 960 hôtels en propriété et location, ce qui représente plus de 130.000 chambres.

AccorHotels a convenu de limiter à 30% ses droits de vote d'AccorInvest, quelle que soit sa participation au capital. L'accord permet au groupe dirigé par Sébastien Bazin de réduire sa participation à l'avenir, sous réserve de conserver un minimum de 30% d'AccorInvest pendant les cinq prochaines années.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ; ed : ECH

