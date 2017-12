PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels (AC.FR), qui négocie depuis plusieurs mois avec "un groupe d'investisseurs français et internationaux de premier plan" en vue de la cession d'une partie de son portefeuille immobilier, a annoncé mercredi avoir reçu "plusieurs lettres de confirmation d'intention détaillées".

AccorHotels espère que les discussions avec ces investisseurs permettront d'aboutir "prochainement" à la signature d'un accord définitif.

Le groupe avait amorcé à l'été 2016 la filialisation de ses activités immobilières afin d'en céder le contrôle à des investisseurs de façon à dégager les moyens financiers nécessaires à une nouvelle accélération de sa croissance. Le périmètre de l'entité filialisée, baptisée AccorInvest, comprend 960 hôtels en propriété et location, ce qui représente plus de 130.000 chambres. La valeur brute des actifs a été estimée début 2017 à 6,6 milliards d'euros, date à laquelle AccorHotels avait annoncé avoir engagé des négociations avec des investisseurs, non identifiés à ce jour.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: ECH