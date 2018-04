Accor : AccorHotels rachète le suisse Mövenpick pour 482 mlns d'euros

PARIS, 30 avril (Reuters) - AccorHotels a annoncé le rachat du groupe hôtelier Mövenpick Hotels & Resorts pour 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros) en numéraire, précisant que cette transaction, qui devrait être finalisée au second semestre, aura un impact relutif sur ses résultats dès la première année.

Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20.000 chambres), avec une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient, précise le groupe français dans un communiqué, soulignant qu'il compte plus de 16.000 collaborateurs à travers le monde.

"Avec l'acquisition de Mövenpick, nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique", déclare Sébastien Bazin, P-DG d'AccorHotels, cité dans un communiqué. (Benoit Van Overstraeten pour le service français)