Accor : Ctrip et AccorHotels signent un protocole d’accord

Grâce à ce partenariat Ctrip et AccorHotels renforcent leurs relations afin de proposer les meilleures expériences aux voyageurs chinois



Ctrip.com International, Ltd. (Nasdaq : CTRP), l'un des principaux acteurs du marché du voyage en Chine, notamment en matière de réservation de chambres d'hôtels, de moyens de transport, de voyages organisés, de voyages d'entreprise et autres services liés à l'univers du voyage, annonce la signatured'un partenariat avec AccorHotels, un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital. Ce partenariat permettra aux plus de 300 millions d'utilisateurs de Ctrip d'accéder aux expériences personnalisées qu'offre le portefeuille de marques de AccorHotels, comprenant des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, Rixos, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel et 25hours Hotels, des marques milieu de gamme reconnues que sont Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. AccorHotels offre des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans 100 pays. Ce protocole d'accord représente une étape importante du renforcement de la coopération entre les deux sociétés. Il permettra de fortement développer l'offre internationale proposée aux voyageurs chinois, une clientèle en forte croissance.

Ce partenariat se focalisera sur quatre piliers stratégiques : le renforcement de la visibilité des hôtels AccorHotels certifiés par Ctrip, la création d'un « Flagship store » pour AccorHotels, le développement en commun de programmes de fidélité et la coopération en matière de technologies de l'information.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec AccorHotels. Étant donné la croissance du nombre de voyageurs chinois hors de leurs frontières, nous cherchons en permanence à améliorer les services que nous proposons à nos clients. Grâce au renforcement des liens qui nous unissent à AccorHotels, nous serons en mesure de proposer des expériences personnalisées à notre clientèle, ainsi qu'un choix plus large d'établissements », déclare Jane Sun, Directrice générale de Ctrip. « La gamme d'hôtels très variée proposée par AccorHotels assurera aux clients de Ctrip l'accès à un vaste choix d'établissements à travers le monde. »

« Nous nous réjouissons de pouvoir donner une nouvelle impulsion à notre partenariat avec Ctrip, et sommes fiers d'être pour ce dernier un partenaire privilégié», déclare Sébastien Bazin, Président-Directeur général d'AccorHotels. « Notre rôle consistera à apporter notre expertise d'hôtelier à l'ensemble des segments de ce marché. Nous souhaitons mettre à la disposition de la clientèle chinoise tout notre savoir-faire et nos compétences, et ainsi devenir leur groupe hôtelier de référence. AccorHotels lancera également un important programme de certification pour près de 250 de ses établissements d'ici 2020, sur la base des Chinese Optimum Standards, normes assurant le bon accueil de la clientèle chinoise. Le personnel de ces établissements sera notamment formé afin de pouvoir répondre aux principales attentes des clients chinois, en cohérence avec notre forte ambition sur ce marché. »

« Ctrip, la principale agence de voyage en Chine avec plus de 300 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, est sans conteste un partenaire stratégique d'AccorHotels dans la région,» conclut Sébastien Bazin.

Ce partenariat entre Ctrip et AccorHotels marque une nouvelle étape dans les efforts consentis en permanence par Ctrip afin de proposer aux voyageurs chinois, à partir de ses différentes plateformes, des expériences économiques, pratiques, de grande qualité et en toute simplicité. Ctrip n'a de cesse de proposer à ses membres des expériences spécifiques et d'améliorer ses services, afin de s'imposer auprès de ses clients comme le guichet unique incontournable pour l'organisation de leurs séjours.

À propos de Ctrip.com International, Ltd.

Ctrip.com International, Ltd est l'un des principaux acteurs du marché du voyage en Chine, notamment en matière de réservation de chambres d'hôtels, de titres de transport, de voyages organisés et de voyages d'entreprise. Il s'agit du premier acteur chinois de la consolidation en ligne de chambres d'hôtels et de titres de transport en termes de volumes de transactions. Ctrip permet aux voyageurs de tourisme et d'affaires d'effectuer leurs réservations en toute transparence et à des tarifs compétitifs, en collectant à leur attention des données très complètes sur les différents séjours disponibles. Ces services sont commercialisés sur une plateforme perfectionnée, composée de différentes applications mobiles, de sites internet et d'un centre d'appel, joignable gratuitement 24 heures sur 24. La société permet également à ses clients de réserver des voyages organisés ainsi que des visites guidées. Par ailleurs, les services de gestion de voyages d'entreprises de Ctrip assurent à une clientèle d'affaires une gestion optimisée de ses déplacements. Ctrip connaît une forte croissance depuis sa création en 1999 et s'impose aujourd'hui comme l'une des marques de voyages les plus réputées sur le marché chinois.

À PROPOS D'ACCORHOTELS

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier. Fort de sa double expertise d'investisseur et d'opérateur, AccorHotels est présent dans 100 pays. Son portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, et Swissôtel ; des marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio ; des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d'un bout à l'autre de leurs parcours, notamment à travers l'acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de conciergerie.

Bénéficiant d'un ensemble incomparable de marques et d'une riche histoire d'environ cinq décennies, AccorHotels, qui s'appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d'assurer une croissance durable.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).

Pour plus d'information, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com .

