Accor : Hôtel Transylvanie 3 s’invite chez Novotel !

Pour vivre l'expérience dès leur arrivée, les plus jeunes recevront des cadeaux d'accueil Hôtel Transylvanie 3 en guise de bienvenue. En entrant dans la chambre, ils découvriront un espace entièrement décoré aux couleurs du film : parures de lit, coussins, mugs et gobelets, chaque hôtel choisit sa panoplie pour proposer une immersion unique dans l'univers du film d'animation ! Au total, plus de 85 chambres comportant des clins d'œil au film d'animation seront disponibles dans toute la France, dont 10 chambres complètement personnalisées : tête de lit spécialement conçue pour l'occasion, ensemble de literie enfant, plaid, peignoirs de bain, masques de sommeil, pantoufles géantes... Ces deux derniers éléments pourront même être emportés lors du départ de l'hôtel. Certains établissements proposeront également aux clients de se procurer les produits de la chambre customisée via la boutique de l'hôtel.

Soucieux de faire plaisir aux petits et grands enfants, Novotel, en partenariat avec Sony Pictures, propose ainsi aux fans des aventures de Dracula et de sa fille Mavis, de séjourner dans l'une des chambres personnalisées aux couleurs d'Hôtel Transylvanie 3…

À l'occasion de la sortie en France d'Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses, le 25 juillet prochain, Novotel, en partenariat avec Sony Pictures, proposera aux fans du film de séjourner du 1er juin au 30 septembre dans l'une des 85 chambres décorées aux thèmes du film. L'occasion unique pour petits et grands de vivre une expérience ludique et inoubliable en famille ! Ce partenariat, qui s'inscrit dans l'esprit famille de Novotel, permettra ainsi à chacun de se replonger dans l'univers de son film d'animation favori. Alors, sans plus tarder, rendez-vous dans l'un des établissements du réseau Novotel, pour une nuit frissons et aventures garantis avec la famille Dracula et tous leurs amis !

A propos d'Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses !

Dans Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses, notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Réalisé par Genndy Tartakovsky. Ecrit par Genndy Tartakovsky et Michael McCullers, le film est produit par Michelle Murdocca.

.

Avec Novotel, AccorHotels donne à chacun la liberté de vivre pleinement son séjour.

Novotel Hotels, Suites & Resorts, propose à travers une offre multi-service, des séjours adaptés à la clientèle d'affaire et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif et pro-actif, espaces dédiés aux enfants, lobby multifonction et salles de remise en forme. Avec PLANET 21, programme de développement durable AccorHotels, Novotel s'engage en faveur des Hommes et de la Planète. Novotel propose plus de 490 hôtels et resorts dans 58 pays idéalement situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d'affaires et les destinations loisirs.

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier.

novotel.com| accorhotels.com