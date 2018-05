Accor : L'INNOVATION AU COEUR DU PARTENARIAT ENTRE WAZE ET LES MARQUES IBIS

Ibis, marque économique de AccorHotels, garantit modernité, confort et service au meilleur prix.

La marque innove constamment pour offrir à ses clients toujours plus de modernité, de confort et de disponibilité. Elle a ainsi créé un concept de literie révolutionnaire le Sweet BedTM by ibis, des espaces communs design et chaleureux, une offre de restauration moderne, ibis kitchen, et cultive l'esprit de service qui anime chaque collaborateur. Ibis est mondialement reconnu pour sa qualité, sa fiabilité et son engagement environnemental. Créé en 1974, ibis est aujourd'hui le leader européen de l'hôtellerie économique et la 4ème chaîne de sa catégorie au niveau mondial avec plus de 1100 hôtels et 145 000 chambres dans 67 pays. En France, la marque est présente à travers un réseau de 386 hôtels.

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier.

Ibis Styles, marque économique de AccorHotels, propose une expérience design à styles multiples. Ces hôtels design et confort, chacun avec un style différent, riment avec créativité et bonne humeur. Situés au cœur des villes ou à proximité des centres d'activité, chaque établissement propose un univers positif, stylé, et plein d'humour. La marque propose un petit déjeuner sous le format d'un buffet à volonté ainsi qu'une connexion internet haut débit gratuite et de multiples autres attentions. Fin décembre 2017, le réseau compte plus de 420 hôtels et 43 000 chambres répartis dans 45 pays. En France, la marque est présente à travers un réseau de 189 hôtels.

Offre maline, douillette et à tout petit prix : vous êtes chez ibis budget, la marque très économique de AccorHotels.

Au sein de la famille ibis, cette marque astucieuse, franche et décontractée, incarne les valeurs du partage et de la simplicité. Idéale pour des clients à la recherche d'autonomie, ibis budget propose des chambres douillettes pour 1, 2 ou 3 personnes, des espaces d'accueil ludiques, des hôtels accessibles 24h/24 et un petit-déjeuner à volonté. Situés à proximité des axes routiers, des aéroports, et de plus en plus, en ville, les hôtels ibis budget offrent un rapport qualité/prix très compétitif. Avec plus de 580 hôtels et 58 000 chambres fin décembre 2017, la marque est présente dans 19 pays et poursuit son objectif de développement à l'international. En France, la marque est présente à travers un réseau de 335 hôtels.

