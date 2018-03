Accor : S&P plus confiant sur la dette après AccorInvest

15/03/2018 | 10:28

S&P Global Ratings tire les conséquences de la cession par Accor de la majorité de son pôle immobilier. La notation crédit du groupe n'est plus sous surveillance, a indiqué hier l'agence de notation.



S&P confirme au passage la note 'BBB-/A-3' attribuée à la dette du groupe, qui a cédé 55% d'AccorInvest moyennant 4,4 milliards d'euros en cash. L'opération devrait être bouclée au 2e trimestre.



'La perspective stable (de la note) reflète notre anticipation selon laquelle Accor devrait parvenir à finaliser et à gérer la complexe scission d'AccorInvest, à intégrer (le groupe australien) Mantra, et à maintenir une solide performance opérationnelle', indique une note.



Le tout en observant 'une politique financière rigoureuse quant à l'allocation du produit de cession', qui devrait comprendre jusqu'à 1,35 milliard d'euros de rachats d'actions durant les 24 prochains mois.



S&P avait placé sous surveillance notation crédit d'Accor après l'annonce de l'acquisition de Mantra, en octobre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.