Accor : déploiement d'une nouvelle gamme de linge

23/04/2018 | 17:49

A l'occasion du 'Planet 21 Day', AccorHotels a annoncé ce lundi après-midi le déploiement d'ici 2021 d'une nouvelle gamme de linge - linge de lit et linge de toilette - non-blanchi chimiquement dans ses hôtels milieu de gamme et économiques en Europe (Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis Budget).



Ces nouveaux produits textiles sont d'ores et déjà utilisés depuis plus d'un an par la grande majorité des hôtels économiques et milieu de gamme du géant hôtelier au Royaume-Uni. En France et dans le reste des pays européens, les établissements déploieront le nouveau linge de manière progressive, au fur et à mesure du renouvellement des contrats avec les blanchisseurs, généralement conclus pour une période de 3 ans.



Cette gamme de linge écoresponsable ennoblie est confectionnée dans les Vosges. Sa principale caractéristique réside dans sa couleur écrue - couleur naturelle du coton -, conservée grâce à un ennoblissement des toiles excluant les agents blanchissants, de type peroxyde ou acide, et les azurants optiques. Ainsi, lors de la phase d'ennoblissement, la fibre de coton n'est pas soumise à l'oxydation, ce qui augmente sa longévité d'environ 20 à 25%.





