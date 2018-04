Accor : lorgnerait l'enseigne de luxe suisse Mövenpick

26/04/2018 | 09:40

Selon le Figaro, Accor envisagerait de renforcer son segment Luxe et serait en négociations 'avancées' en vue de racheter le groupe suisse Mövenpick Hotels & Resorts. Le journal évoque un montant total de l'éventuelle opération de 'plusieurs centaines de millions d'euros, payés cash'.



Détenteur de Sofitel et de Pullman, le groupe hôtelier français avait racheté, contre près de trois milliards de dollars voici environ trois ans, le groupe 'haut de gamme' Fairmont, Raffles et Swissôtel (FRHI).



Le quotidien rappelle que Mövenpick Hotels & Resorts, fondé en 1973, compte plus de 80 hôtels (soit un total de l'ordre de 20.000 chambres), et compterait ouvrir 40 autres établissements de plus d'ici 2021. Présent en Europe, il est aussi très implanté en Egypte 'où il exploite aussi huit navires effectuant des croisières sur le Nil et sur le lac Nasser', indique l'article.



Kingdom Holding, la société de portefeuille du prince saoudien al-Walid, est présente (à hauteur de 33%) au capital de Mövenpick alors qu'elle avait favorisé, selon le Figaro, le rachat de FRHI. Les deux autres tiers de Mövenpick appartiennent au milliardaire allemand August von Finck.





