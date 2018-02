Accor : résiste bien, profite d'une analyse positive

06/02/2018 | 17:21

Le titre Accor résiste bien aujourd'hui dans un marché en repli de près de -2% après l'analyse positive de Barclays Capital (BarCap).



Réagissant à l'information du Financial Times (FT) selon laquelle Accor pourrait annoncer, d'ici le 21 févier, le résultat de l'ouverture du capital d'HotelInvest, Barclays Capital (BarCap) confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur le titre du groupe hôtelier français. L'objectif de cours reste fixé à 50 euros.



Selon le FT, cinq investisseurs, dont des acteurs français (Amundi, Predica) et des fonds souverains émergents seraient sur les rangs pour prendre la majorité de la filiale foncière du groupe. L'article suggère que la valeur brute des actifs mis en vente se situerait vers 6,6 milliards d'euros, relaie la note. 'Nous anticipons six milliards d'euros', souligne BarCap, alors que le consensus fourni par la société (et cité par BarCap) se situe vers 6,1 milliards.



En attendant plus de précisions, 'nous considérons cette nouvelle comme encourageante (...) après un processus de cession qui a déjà duré plus de 18 mois.'



Plus généralement, BarCap rappelle qu'il distingue Accor pour son modèle économique aussi 'rare' que moins intense en capital, grâce à l'opération précitée, mais aussi pour son exposition à la croissance d'Europe et d'Asie. Le titre Accor est également jugé plus attractif que celui d'InterContinental Hotels Group (IHG), puisqu'il affiche une décote de 11% en dépit d'une croissance anticipée du résultat d'exploitation plus marquée.



