AccorHotels-La croissance organique atteint 9,5% au T1

PARIS, 18 avril (Reuters) - AccorHotels a fait état mercredi d'une solide dynamique au premier trimestre, porté par un environnement porteur en Asie et en France, où la reprise de la fréquentation touristique se confirme.

Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier aux 25 marques, dont Ibis, Mercure, Sofitel, Fairmont ou Raffles, a totalisé 633 millions d'euros, en hausse de 0,6% en données publiées.

A périmètre et taux de changes constants, la progression a atteint 9,5%.

Le revenu par chambre disponible (RevPar), principale mesure d'activité du secteur a progressé quant à lui de 5,3%, avec une hausse de 4,6% en Europe et de 5,3% en Asie-Pacifique.

AccorHotels continue de profiter du retour de la fréquentation des touristes étrangers en France, son premier marché, après un effondrement il y a un an lié aux attentats.

A Paris, le revenu par chambre disponible a ainsi encore grimpé de 8,1% après une envolée de 9,2% au 4e trimestre 2017.

Ailleurs, AccorHotels a profité d'un rebond d'activité au Brésil, hormis à Rio de Janeiro toujours plombée par des surcapacités héritées des Jeux olympiques et par des tensions sociales qui continuent de peser sur la demande.

A l'inverse, son revenu par chambre a reculé de 2,9% au Moyen-Orient, "pénalisé par les tensions géopolitiques et le faible prix du pétrole".

Pour se diversifier et mieux résister à la concurrence des plates-formes de location comme AirBnB et celle des grandes centrales de réservation en ligne comme Booking, AccorHotels s'est profondément transformé et a multiplié les acquisitions.

Il a investi dans le luxe en rachetant les marques Fairmont, Raffles et Swissôtel, dans des plates-formes de location de résidences haut de gamme (Onefinestay, Travel Keys), dans la vente privée de voyages (VeryChic) ou la conciergerie (John Paul).

Il vient d'acquérir la plate-forme de réservation pour restaurants ResDiary, de prendre une participation de 50% dans le sud-africain Mantis, exploitant de lodges de luxe, et vient d'obtenir le feu vert pour racheter l'australien Mantra .

Il s'est même diversifié dans l'événementiel - avec une part minoritaire dans Noctis, gérant d'emblématiques clubs parisiens comme Castel ou Raspoutine - et dans l'immobilier commercial avec Bouygues.

Le groupe a enfin franchi une étape clé dans son plan de transformation à la fin février, avec la cession attendue de longue date d'une majorité du capital de sa filiale immobilière AccorInvest.

AccorHotels comptait plus de 4.300 hôtels dans le monde à la fin 2017, après un nombre record de 264 ouvertures. (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 0.54% 42.59 -2.54% MANTRA GROUP LTD 0.25% 3.95 0.77%