AccorHotels en négociation pour céder une partie du capital d'AccorInvest

Paris (awp/afp) - AccorHotels a annoncé mercredi être entré en négociation avec un groupe d'investisseurs français et internationaux afin de céder une partie du capital d'AccorInvest, la nouvelle entité du géant hôtelier regroupant ses activités immobilières.

AccorHotels, qui a reçu "plusieurs lettres de confirmation d'intention détaillées", veut "parvenir prochainement à la signature d'un accord définitif", a précisé le groupe dans un communiqué.

Fin juin, les actionnaires avaient approuvé très largement le projet de filialisation interne de la foncière HotelInvest du groupe, dont l'activité a été placée dans la nouvelle entité AccorInvest en vue d'en céder le contrôle.

Annoncé en juillet 2016, ce projet de filialisation doit permettre "de doter AccorHotels de moyens financiers renforcés pour accélérer sa croissance".

En 2013, au moment de l'arrivée du financier Sébastien Bazin à sa tête, le numéro un européen de l'hôtellerie avait séparé ses deux métiers, opérateur hôtelier (HotelServices) et propriétaire investisseur (HotelInvest).

Le groupe AccorHotels compte plus de 4.200 hôtels, centres de vacances et résidences, mais aussi plus de 3.500 résidences de luxe privées dans le monde entier.

afp/rp