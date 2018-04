AccorHotels : partenariat stratégique avec Mantis

05/04/2018 | 08:36

AccorHotels annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Mantis, société sud-africaine exploitant une collection d'établissements et de lodges cinq étoiles, répartis dans le monde entier, détenus en propre, gérés par l'enseigne ou portant le label Mantis.



La chaine hôtelière française prend une participation de 50% dans Mantis, lui permettant de 'renforcer son leadership dans le domaine de l'évasion d'exception et personnalisée, tout en faisant écho à l'initiative de protection de l'environnement du groupe, Planet 21'.



Ce partenariat s'accompagne en effet du lancement du Community Conservation Fund Africa (CCFA), une organisation à but non lucratif (ONG), qui a pour objectif d'amplifier l'engagement des deux groupes à prévenir le déclin accéléré de la faune sauvage en Afrique.



