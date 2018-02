AccorHotels va céder 55% d'AccorInvest pour 4,4 milliards d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé mardi la cession de 55% d'AccorInvest, son entité regroupant ses activités immobilières, pour un montant de 4,4 milliards d'euros, à un groupe d'investisseurs, comprenant notamment des fonds souverains.

Cette cession de capital devrait permettre "à AccorHotels de disposer de marges de manoeuvre importantes pour poursuivre sa stratégie" de croissance, ainsi que de "créer de la valeur pour ses actionnaires", précise le groupe dans son communiqué.

A la réalisation de l'opération, "AccorHotels bénéficierait d'un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d'euros", selon la même source.

De son côté, "AccorInvest va bénéficier du soutien de nouveaux actionnaires puissants et d'une structure financière renforcée pour dérouler sa feuille de route et poursuivre une consolidation dynamique de son portefeuille d'actifs", poursuit le communiqué.

Le géant hôtelier avait indiqué le 21 février, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, qu'il entendait poursuivre "ses discussions avec des investisseurs de premier plan, français et internationaux", précisant que ces discussions étaient "entrées dans leur dernière phase".

Fin juin 2017, les actionnaires avaient approuvé très largement le projet de filialisation interne de la foncière HotelInvest du groupe, dont l'activité avait été placée dans la nouvelle entité AccorInvest en vue d'en céder le contrôle.

Présent dans 27 pays, AccorInvest est le leader mondial de l'immobilier hôtelier, avec un parc de 891 hôtels, selon AccorHotels. Ces établissements sont essentiellement implantés en Europe, sur les segments économique et milieu de gamme.

Les hôtels d'AccorInvest seront gérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans pour les hôtels de luxe et haut de gamme, et 30 ans en moyenne pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique.

AccorHotels a précisé avoir octroyé au groupe d'investisseurs une exclusivité dans l'attente de la consultation du comité central d'entreprise.

L'opération, qui fera l'objet d'une consultation des actionnaires d'AccorHotels en assemblée générale, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018.

afp/rp