La valeur du jour à Paris - ACCORHOTELS : le rachat du suisse Mövenpick Hotels & Resorts salué en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels (+1,98% à 46,87 euros) s’est confortablement installé en tête du CAC 40, suite à l’annonce du rachat de groupe suisse Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d’euros en numéraire. Mövenpick Hotels & Resorts, présent dans 27 pays, dispose actuellement de 84 hôtels (plus de 20 000 chambres) et d’un pipeline de 42 hôtels supplémentaires (11 000 chambres) d’ici 2021. Jusqu’alors Mövenpick était détenu à 66,7% par Mövenpick Holding et à 33,3% par Kingdom Group.Cette acquisition était largement anticipée, puisqu'évoquée par Le Figaro la semaine précédente et non démentie par Sébastien Bazin, le directeur général d'AccorHotels, lors du Skift Forum.Elle s'inscrit dans la stratégie d'acquisition du groupe hôtelier français, financée par la cession de 55% de son pôle immobilier AccorInvest qui avait permis un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d'euros.L'acquisition de Mövenpick Hotels consolide la présence d'AccorHotels en Europe et au Moyen-Orient et accélère sa croissance dans les régions où il disposait déjà d'une présence établie depuis de nombreuses années, comme l'Afrique et l'Asie. Comme de coutume, l'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Sa finalisation devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2018.Du côté des analystes, l'opération est perçue favorablement, à quelques nuances près. Invest Securites souligne ainsi que l'opération devrait être relutive dès la première année (de +2% à +4% en première estimation).De son côté, UBS estime que l'acquisition sera reçue de manière favorable par le marché, même si le rythme de transformation actuel d'Accor peut poser quelques difficultés aux investisseurs pour se faire une image précise du groupe français à court terme.Enfin, Bernstein estime que le prix payé par Accor "n'est pas mauvais" et se montre impressionné par le pipeline de 11 000 chambres à venir d'ici 2021 pour Mövenpick. Toutefois, l'analyste souligne qu'Accor a de nombreuses synergies à réaliser au travers des récentes acquisitions (notamment Mantra), ce qui génère un risque d'exécution.