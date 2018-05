Le chinois Huazhu Hotels Group entre au capital d'AccorHotels

Paris (awp/afp) - Le chinois Huazhu Hotels Group, poids lourd de l'hôtellerie au niveau mondial et également connu sous le nom de China Lodging Group, va entrer au capital du groupe AccorHotels, à hauteur de 4,5%, a-t-on appris auprès de l'hôtelier français.

Après la montée au capital d'AccorHotels du chinois Jin Jiang, autre poids lourd mondial de l'hôtellerie qui en détient 12,32%, Huazhu Hotels Group va entrer au capital du français à hauteur de 4,5%, selon une information publiée vendredi par Hospitality On, média spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie, et confirmée par AccorHotels.

Au cours actuel, cela représente un montant de 489 millions d'euros.

L'hôtelier français avait annoncé en janvier 2016 avoir finalisé l'alliance partenariale et commerciale "de grande ampleur" le liant à l'entreprise chinoise Huazhu Hotels Group et permettant au groupe français de prendre de l'envergure en Asie.

Cette alliance stratégique doit également permettre d'accélérer le développement des marques Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis et Ibis Styles en Chine, à Taïwan et en Mongolie, avec l'ouverture de 350 à 400 hôtels à horizon 2021.

A fin décembre 2017, Jin Jiang est le premier actionnaire du groupe avec une participation de 12,32% du capital, correspondant à 11,55% des droits de vote. Par ailleurs, suite à l'acquisition du groupe FRHI et ses marques prestigieuses (Fairmont, Raffles et Swissôtel), dont le capital était détenu par les sociétés Qatar Investment Authority (QIA) et Kingdom Holding Company (KHC), ces dernières sont entrées au capital de l'hôtelier français en juillet 2016 et en détiennent respectivement 10,17 % et 5,69 %, représentant 9,53 % et 5,33 % des droits de vote.

Le fonds d'investissement Eurazeo, actionnaire historique de l'hôtelier, a quant à lui récemment annoncé sa sortie complète du capital d'AccorHotels pour un montant total de 552 millions d'euros.

afp/al