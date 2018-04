Secrets d’ici : Mercure parraine pour la 1ère fois une série de programmes courts sur M6 consacrée à la découverte insolite des villes françaises

.

Avec Mercure, AccorHotels propose des hôtels tous différents ancrés dans leur localité.

Mercure est la seule marque d'hôtellerie milieu de gamme qui allie la puissance d'un réseau international, un engagement sans compromis à la qualité et l'expérience chaleureuse d'hôtels ancrés dans leur localité. Les hôtels Mercure portés par des hôteliers passionnés accueillent des voyageurs d'affaires et de loisirs à travers le monde. Présent dans 61 pays, Mercure propose plus de 770 hôtels idéalement situés au cœur des villes, en bord de mer ou à la montagne.

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier.