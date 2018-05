Accor : acheteur, UBS relève ses prévisions de bénéfice

02/05/2018 | 11:10

UBS a révisé ses estimations relatives au groupe hôtelier Accor pour tenir compte des derniers événements. Toujours à l'achat sur le titre, les analystes ont ajusté, hier, leur objectif de cours à 12 mois de 55 à 57,75 euros (+ 5%), soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



La note prend en compte deux principaux facteurs : d'une part le programme de rachat de titres allant jusqu'à 1,35 milliard découlant de la cession partielle d'AccorInvest. Et d'autre part l'intégration de l'australien Mantra, acquisition annoncée à l'automne qui devrait être finalisée durant le trimestre en cours. En conséquence, le bénéfice par action attendu pour 2018 est relevé d'environ 9%, et celui de 2019 d'environ 20%.



Par ailleurs, 'nous n'avons pas encore tenu compte de Mövenpick', groupe hôtelier 'haut de gamme' dont Accor vient juste d'annoncer l'acquisition, et sur laquelle les détails manquent encore. 'Mais nous pensons que l'opération sera relutive sur le bénéfice par action', suppute UBS, à un taux 'à un chiffre sur celui de 2019'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.