Accor : 'se traite toujours avec une décote' selon Oddo

19/04/2018 | 15:37

Oddo reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 54E. Le bureau d'analyses estime que malgré une valorisation qui peut paraître généreuse, Accor se traite toujours avec une décote de 10-20% par rapport à ses principaux concurrents américains, ce qui ne semble pas justifié.



' La stratégie du groupe reste pertinente à nos yeux et l'environnement économique plus porteur. La finalisation de la vente de Accor Invest permettra également au groupe de mettre en place le plan de rachat d'actions déjà annoncé de 1.35MdE (et intégré dans nos estimations) ' explique Oddo dans son étude du jour.



Accor a publié un chiffre d'affaires de 633ME au 1er trimestre, en hausse de 0.6% car impacté par des effets de change défavorables (-10.1%). ' Avec +5.3% en organique, la croissance de RevPAR s'avère robuste, tirée à 40% par une hausse des prix moyens (+2.1%), et touche l'ensemble des segments ' estime Oddo.



' L'investor Day prévu par le groupe devrait également réitérer les perspectives affichées, à savoir un doublement de l'EBITDA entre 2016 et 2021e hors M&A. Le groupe s'est voulu rassurant sur les tendances de RevPARs anticipées pour le T2 ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.