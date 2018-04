ACS remporte un contrat de 775 M EUR pour la construction d'une ligne de chemin

de fer à Toronto

MADRID (awp/afp) - Le géant de la construction espagnol ACS a annoncé dimanche qu'il avait remporté un contrat de 775 millions d'euros pour la construction et l'entretien d'une nouvelle ligne de chemins de fer à Toronto, la plus grande ville du Canada.

ACS construira cette nouvelle voie de 11 km située dans le nord de la ville en se plaçant à la tête d'un consortium comprenant deux filiales d'ACS, Dragados Canada et ACS Infrastructure Canada (Iridium), ainsi que deux sociétés locales Aecon et Dufferin/CRH Group Canada Inc.

Selon le communiqué d'ACS, la construction de la voie ferrée pourrait commencer au troisième trimestre de 2018.

Le contrat passé avec le gouvernement de la province d'Ontario inclut aussi la construction de garages pour réparer et abriter les trains.

