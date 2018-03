Acteos : E.LECLERC CHOISIT LA TECHNOLOGIE ACTEOS POUR SON ACTIVITÉ E-COMMERCE DANS PARIS

Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 06 mars 2018 -E.Leclerc, dans le cadre du projet « Leclerc Chez Moi », son service de livraison pour le e-commerce, à Paris choisit Acteos pour la planification du transport, l'optimisation des tournées de livraison.

L'éditeur de solutions pour le Supply Chain Management 4.0 (SCM), déploie plusieurs technologies : la prévision multiniveau pour la planification des approvisionnements des produits et le dimensionnement des ressources, Acteos TMS pour planifier le transport du dernier kilomètre, Acteos Mobile Track & Trace pour suivre la livraison et tracer les produits et enfin les Terminaux Mobiles (PDA).

Ce projet marque un nouveau tournant pour Acteos dans sa collaboration avec les centrales d'achats du leader français de la distribution. Devant les ambitions et la complexité du plan Leclerc pour Paris, Acteos a encore une fois démontré sa capacité à innover pour répondre aux contraintes inhérentes au e-commerce, au transport en zone urbaine et au suivi et l'interactivité en temps réel des livraisons.

DESSERVIR PARIS INTRA-MUROS

Entre 4000 et 6000 livraisons par jour, sur trois ans, c'est l'objectif que E.Leclerc souhaite atteindre, au lancement du service Leclerc Chez Moi. Pour valoriser au mieux cette nouvelle activité de livraison du e-commerce sur Paris Intra-muros, une stratégie logistique spécifique a été nécessaire : une centrale d'achats, Parinordis (Pantin, 93), a spécialement été conçue pour alimenter les points de livraison situés dans la moitié nord-est sud-est de la capitale. Détenu en propre par la Scapnor, le duo Pascal Beaudoin et Sébastien Macherey, respectivement président et directeur général, a confié la gestion de ce site de 6 000 m2, pour 12 000 références, à ID Logistics. Dans un premier temps les solutions suivantes de la suite Acteos seront activées :

Acteos FPS - pour la planification prévisionnelle des ressources

- pour la planification prévisionnelle des ressources Acteos TMS - pour la planification du transport et l'optimisation des tournées en zone urbaine

- pour la planification du transport et l'optimisation des tournées en zone urbaine Acteos Mobile Track & Trace - pour le contrôle au chargement des véhicules, la géolocation / geofencing, la preuve de livraison électronique (connecté au TMS).

- pour le contrôle au chargement des véhicules, la géolocation / geofencing, la preuve de livraison électronique (connecté au TMS). Acteos Mobile Solutions - l'équipement PDA des transporteurs

UN CONTRAT DE CONFIANCE

Cette collaboration initiée en septembre 2017 entre Acteos et Parinordis, a permis à la R&D d'Acteos de repenser les usages habituels de son offre SCM 4.0. « Notre offre, ne pouvait se limiter à l'intégration d'un Transportation Management System (TMS). Parinordis, notre client, a en effet opté pour une solution modulaire et intégrée pour pouvoir anticiper et répondre aux contraintes de la logistique urbaine et au rythme imposé par les clients du e-commerce. Objectif : garantir la disponibilité, le suivi en temps réel et la gestion du transport quel que soit l'environnement et en respectant les délais contractuels de livraison afin de maximaliser le taux de satisfaction des clients », commente Thomas Felfeli, directeur marketing Acteos.

Plus que l'autorité dont jouit Acteos sur le marché, il faut se rappeler que le groupe équipe aujourd'hui plusieurs centrales d'achats E. Leclerc. Il y a un an, au mois de février 2017, Acteos annonçait avoir remporté le contrat Scalandes (centrale d'achats de Mont-de-Marsan), pour la signature d'un WMS (Warehouse Management System) et d'un TMS. En mars de la même année, le groupe communiquait sur la signature d'un TMS pour la Scapartois (centrale d'achats de Tilloy-lès-Mofflaines).

« En confiant la responsabilité de la maîtrise des flux des produits et des processus logistiques à Acteos, nous marquons non seulement notre confiance dans les capacités opérationnelles des solutions proposées, mais aussi dans la force du groupe à innover », explique Sébastien Macherey, directeur général de Parinordis. Ce projet est, aujourd'hui, primordial. Nous devions nous appuyer sur des partenaires aux technologies évolutives et éprouvées ».