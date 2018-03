ACTIA Group : du mieux au second semestre

26/03/2018 | 18:26

Publiés ce lundi après séance, les résultats 2017 d'ACTIA Group ont été marqués par un fort recul du bénéfice net part du groupe à 8,2 millions d'euros (-60,5%).



Sur le seul second semestre, ledit bénéfice a cependant moins reculé en rythme séquentiel, ressortant à 6 millions d'euros (-42%).



L'Ebitda s'est de son côté établi à 29,6 millions d'euros, en diminution de 29,9%, dont 18,6 millions au second semestre, soit une baisse de 12,6%.



Le bénéfice opérationnel s'est par ailleurs replié de 24,9% à 19,8 millions d'euros, dont 13,5 millions sur la seconde partie de l'exercice, synonyme de redressement sur ce plan (+3,1%).



Enfin, le chiffre d'affaires a in fine augmenté de 1% à 436,1 millions d'euros à la faveur d'un retour de la croissance de l'activité au second semestre (+3,9%à 218 millions).



ACTIA Group envisage une croissance modérée avec une profitabilité retrouvée en 2018.



La division Automotive poursuivra le remplacement (près de 10% de son chiffre d'affaires) du contrat historique par le développement de nouveaux contrats dans des segments de marché diversifiés (géographique et métiers), avec pour effet de réduire son exposition aux risques commerciaux. Par ailleurs, le renforcement des partenariats avec Alstom et Airbus confirme les bonnes perspectives du groupe dans le ferroviaire et l'aéronautique. Enfin, la division 'Télécommunications' est en ordre de marche pour enregistrer dès cette année une forte croissance.





