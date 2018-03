ACTIA : Sophie CAPERAN, DRH d'ACTIA, parle de la politique de ressources humaines ACTIA

ACTIA a initié une évolution de ses activités et de ses métiers pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients mondiaux. Sophie CAPERAN a rejoint le groupe début 2017 en tant que DRH. Elle revient sur les enjeux stratégiques et la façon dont la politique de ressources humaines s'adapte pour y répondre.

Pouvez-vous décrire la croissance du groupe ACTIA ?

L'entreprise a été créée en France en 1986 et comptait une trentaine de collaborateurs, le début d'une aventure humaine et professionnelle qui dure depuis 31 ans. Aujourd'hui, le groupe compte 3 425 collaborateurs répartis dans 22 compagnies et 16 pays, dont 800 ingénieurs. Il bénéficie d'un actionnariat familial stable, particulièrement attaché à son indépendance. Le groupe est en croissance constante depuis sa création, il a su s'adapter et répondre aux enjeux liés à la mobilité et aux technologies de pointe.

Quels sont vos principaux enjeux RH ?

Structurer, recruter et intégrer, former et développer, accompagner la croissance dans tous les domaines d'activités sont des enjeux quotidien pour mon équipe. L'année dernière nous avons accueillis 134 nouveaux collaborateurs en CDI sur ACTIA Automotive, en 2018 nous aurons à gérer un volume de recrutement d'environ 100 salariés, lié à des remplacements ou des créations de poste. Nous sommes très attentifs à la phase d'intégration des nouveaux arrivants qui est un facteur clé de succès de la collaboration dans la durée.

Quelle est votre politique de recrutement ?

Parce que nous sommes convaincus que la diversité de nos ressources est une richesse pour notre entreprise, nous offrons des opportunités tant à de jeunes diplômés qu'à des profils plus expérimentés.

Après une recherche systématique en interne afin de privilégier la mobilité interne, nous recrutons par : la diffusion d'annonces sur les sites internet d'offres d'emploi, la participation à divers forums et salons, l'intervention de cabinets de recrutement, l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Nous développons également des partenariats avec l'AFPA et Pôle Emploi. Pour les plus jeunes, nous collaborons avec de nombreuses écoles et retenons chaque année près d'une quarantaine d'étudiants dans le cadre d'alternances, de stages, ou encore de V.I.E. au sein de nos filiales.

Quels sont les piliers de la promesse employeur ACTIA ?

Notre ADN est celui de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui se manifeste en interne par une grande autonomie laissée aux collaborateurs et la prise d'initiatives à tous les niveaux. La culture d'entreprise accorde également une grande place à l'humain, dans le respect bien sûr des objectifs d'efficience et de rentabilité. Le souci de l'individu reste une vraie préoccupation et le bien-être au travail une valeur forte. Nous avons initié un plan de Qualité de vie au travail sur la base de projets collaboratifs ouverts à tous, comme le projet « ENSEMBLE pour co-construire notre cadre de travail ».

Quels axes donnez-vous à votre politique RH ?

En termes de priorité, la politique RH va mettre l'accent sur la formation, en améliorant la visibilité des parcours professionnels pour nos collaborateurs. Nous avons en projet de proposer un plan de formation sur trois ans afin de faire face aux évolutions techniques et technologiques des métiers. Un parcours structuré est essentiel pour garantir la cohérence globale et préparer l'avenir. Nous travaillons également au développement de formations alternatives et digitales accessibles au moment utile, de type MOOC ou autres...

Le deuxième axe est le « Knowledge Management », le partage et la capitalisation des savoirs, qui passe par l'identification des talents dans le but d'assurer la continuité et la transmission des compétences.

Quel mode de management prédomine chez ACTIA ?

Les transformations technologiques rapides auxquelles nous sommes confrontés dans nos métiers sont propices à la créativité, à l'envie d'expérimenter et à l'initiative. Nous sommes dans des relations de proximité directe avec tous les managers et des processus raccourcis. Cette agilité au quotidien est un véritable atout pour toute l'organisation ainsi que pour nos clients.

Comment gérez-vous la dimension internationale du groupe ?

Nos clients sont internationaux, le groupe réalise 70 % de son CA à l'international. Il est indispensable de joindre les forces du groupe pour gagner des marchés et relever les défis de demain. Cette internationalisation se fait notamment via une évolution de nos modes de coopération au sein du groupe, des accompagnements internes, le recrutement de profils internationaux...

Qu'est-ce qui fait selon vous la singularité d'ACTIA ?

Incontestablement, c'est l'attachement des salariés à l'entreprise, leur engagement à toutes épreuves. Cela s'illustre par la participation importante aux projets transverses, des démonstrations fortes de solidarité face à des challenges, et des phénomènes d'émulation... une énergie incroyable !