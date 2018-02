ACTIA : Telecom sur les starting blocks pour Smart Occitania

Le coup d'envoi est donné pour la phase d'expérimentations du projet Smart Occitania, coordonnées par ENEDIS et dont ACTIA Telecom est l'un des principaux partenaires techniques. Le projet est un démonstrateur de réseaux électriques intelligents en milieu rural s'appuyant sur l'infrastructure du réseau de distribution électrique enrichie d'une infrastructure Telecom.

ACTIA Telecom partenaire technique

Les expérimentations rassemblent des industriels et des académiques autour de l'industrialisation de solutions Smart Grids adaptées aux territoires ruraux. La division Energie d'ACTIA Telecom, filiale du groupe international ACTIA, est partenaire technique de premier rang du projet.

Des démonstrateurs innovants pour accompagner la transition énergétique

Parmi les 25 démonstrateurs expérimentés en France et en Europe, un générateur à Hydrogène jouera ici le rôle de stockage non électrique des énergies vertes intermittentes. ACTIA Telecom apporte tout son savoir-faire dans l'insertion d'un tel générateur dans le réseau électrique et devra fournir les solutions permettant d'optimiser le pilotage et l'exploitation des réseaux moyenne et basse tension grâce à un réseau observable et commandable à distance.

La maintenance prédictive des réseaux

Les objets communicants et les calculateurs informatiques intégrés par ACTIA Telecom sur le réseau identifieront les zones du réseau de distribution rural ayant la plus grande probabilité d'être en panne dans les 3 ans à venir ; et ils identifieront les causes associées. Cette gestion prévisionnelle permettra un fonctionnement optimal du réseau à partir de simulations intégrant les attentes et les contraintes des différents utilisateurs du réseau.

L'expertise reconnue ACTIA Telecom

Ainsi ACTIA Telecom accompagne le développement des Smart Grids aux différents niveaux de la pyramide de mesures et contrôles des flux d'énergie. ACTIA intègre les nouveaux enjeux associés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour permettre un pilotage plus flexible et optimal des réseaux.

Consultez aussi : http://smart-occitania.fr/

http://actia.com/fr/solutions/telecommunications/energie-smartgrid