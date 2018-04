ACTIA : Y’a-t-il un pilote dans le train ?

ACTIA TELECOM est partenaire technique du projet TC-Rail - Téléconduite sur Rail.

Ce projet lancé par SNCF est un consortium de compétences tant industrielles qu'académiques. SNCF, l'IRT de la filière ferroviaire (Institut de recherche technologique) Railenium, Thales, ACTIA Telecom* et le CNES ont donné officiellement le coup d'envoi du projet fin 2017. TC-Rail vise à démontrer la possibilité de conduire un train à distance avec un conducteur au sol, en maintenant un très haut niveau de sécurité. La téléconduite est la première étape indispensable vers le futur train autonome. Elle permettra de reprendre le contrôle à distance du train pour gérer certains modes dégradés. Elle s'appuie sur la communication entre le train et un site à distance, et le développement d'une Interface Homme-Machine (IHM) de conduite à distance.

TC-Rail va démontrer la possibilité de conduire dès 2019 un train avec un conducteur à distance.

Les cinq partenaires comptent mettre en place deux démonstrateurs de conduite d'un train depuis un site à distance. SNCF attend notamment la réalisation d'un démonstrateur sur un premier cas d'usage dès début 2019. Pour autant, la téléconduite est amenée à s'adapter à tous les cas d'usage. Les manœuvres de train depuis et vers les centres de maintenance pourraient ainsi être réalisées grâce à la téléconduite.

Le projet mobilise une filière dynamique et des acteurs industriels reconnus et innovants.

SNCF assurera la coordination technique et la coordination des lots de démonstration afin d'évaluer sur sites réels les différents développements réalisés au cours du projet, Railenium assure la gestion de la part collaborative du projet et s'appuie sur ses compétences propres et celles de chercheurs de ses partenaires académiques (laboratoires de l'Ifsttar, de l'UTC et des Universités de Lille1 et de Valenciennes) pour couvrir le développement de l'IHM de téléconduite, les télécommunications terrestres, la démonstration de sécurité, ou bien encore la cyber sécurité.

Thales, dans le cadre de ses activités innovantes sur l'autonomie des trains, apportera ses compétences sur les aspects de télécommunications entre le train et le sol, ainsi que les sujets liés à la sûreté de fonctionnement et à la cyber sécurité, ACTIA Telecom apportera son savoir-faire dans le domaine des télécommunications satellitaires et des systèmes embarqués ferroviaires. Enfin le CNES amènera son expertise et un support technique dans le domaine des systèmes satellitaires.

*Division Télécommunications du groupe ACTIA

« ACTIA Telecom est très fier de participer à TC-Rail, projet ambitieux et porteur d'avenir, en phase avec notre stratégie, au sein d'un partenariat avec des grands noms de l'industrie française ainsi que des laboratoires renommés. Nos capacités d'innovation et notre expérience dans le domaine des télécommunications et de l'embarqué ferroviaire seront mises au service du projet. Nous sommes persuadés qu'ensemble nous convergerons efficacement vers une solution répondant aux exigences du monde ferroviaire en vue d'initier l'autonomie des trains de demain. »

Daniel LABEDA

Directeur Général, ACTIA Telecom