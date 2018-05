Actia : recul de 5% du CA au 1er trimestre

Données financières (€) CA 2018 449 M EBIT 2018 25,9 M Résultat net 2018 19,6 M Dette 2018 106 M Rendement 2018 1,65% PER 2018 9,35 PER 2019 - Capi. / CA 2018 0,64x Capi. / CA 2019 - Capitalisation 182 M Graphique ACTIA GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ACTIA GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 9,00 € Ecart / Objectif Moyen -0,77% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Louis Pech Chairman-Management Board & CEO Louis Pech Chairman-Supervisory Board Catherine Mallet Chief Financial Officer & Head-Investor Relations Pierre Calmels Vice Chairman-Supervisory Board Günther Thrum Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ACTIA GROUP 29.94% 217 CONTINENTAL -1.04% 53 082 DENSO CORP -16.84% 41 288 APTIV 13.43% 25 344 MAGNA INTERNATIONAL INC. 10.19% 23 339 HYUNDAI MOBIS CO., LTD. --.--% 21 751