Wall Street rebondit au dernier jour d'un trimestre agité

L'indice Dow Jones a gagné 254,69 points, soit 1,07%, à 24.103,11 et le S&P-500, plus large, a pris 35,87 points ou 1,38% à 2.640,87.

Le Nasdaq Composite a repris de son côté 114,22 points (1,64%) à 7.063,45.

Facebook (4,42%), Alphabet (3,18%) et Microsoft (2,10%) se sont particulièrement distingués, permettant à l'indice sectoriel S&P des technologiques de regagner 2,17%.

Avec des replis respectifs de 2,5% et 1,2%, le Dow Jones et le S&P 500 n'en ont pas moins connu leur plus mauvais trimestre depuis plus de deux ans, affaiblis par les craintes de guerre commerciale, les inquiétudes sur le rythme de resserrement monétaire de la Réserve fédérale et la chute des valeurs technologiques dans le sillage du scandale sur l'utilisation des données de Facebook.

Selon l'enquête mensuelle de Reuters sur les allocations d'actifs, les investisseurs ont ramené la part des actions dans leurs portefeuilles à son plus bas niveau depuis novembre et celle des actions américaines au plus bas depuis près de deux ans face aux turbulences dans le secteur des high techs et à la montée des tensions commerciales.

Après un début d'année dans la même veine que l'excellent cru 2017, les craintes liées aux taux d'intérêt, les tensions commerciales et la correction des techs ont eu raison des gains de Wall Street.

"Le trimestre a été difficile car le marché a dû s'ajuster au nouveau régime des taux, au risque d'une accélération de l'inflation et aux incertitudes politiques", explique David Carter, responsable des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York. "Mais les fondamentaux, comme la croissance économique et les valorisations des actions, demeurent favorables."

Les indicateurs économiques publiés jeudi n'ont pas eu d'impact sur la tendance. L'indice des prix dit "core PCE", une mesure très suivie par la Réserve fédérale, est ressorti conforme aux attentes en février, en hausse de 0,2% sur le mois et de 1,6% sur un an.

L'indice PMI d'activité manufacturière de Chicago a fléchi à son plus bas niveau depuis un an mais le département du Commerce a annoncé dans le même temps un nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage, à leur plus bas niveau depuis 45 ans, ce qui suggère que l'économie reste vigoureuse malgré les signes de ralentissement de la croissance au premier trimestre.

AMAZON SE REPREND

Les volumes sont restés faibles à l'approche du week-end pascal. Les marchés américains seront fermés vendredi, comme en Europe, mais rouvriront dès lundi.

Les 11 indices sectoriels S&P-500 ont fini en hausse avec en tête les techs et les valeurs de l'énergie (+2,16%), soutenues par la progression des cours du pétrole qui, eux, ont progressé de 4% au premier trimestre.

Amazon a rebondi de 1,11% à 1 447,34 dollars. Malgré un tweet hostile du président Donald Trump, la Maison blanche a assuré qu'aucune mesure imminente n'était envisagée pour limiter la puissance du géant du commerce en ligne.

Parmi les valeurs de second rang, GameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo et de consoles, a chuté de 10,81% après avoir communiqué pour l'exercice en cours des prévisions qui ont déçu le marché.

Acxiom, l'un des principaux spécialistes de l'exploitation des données clients, a plongé de 19% à 22,71 dollars après l'annonce par Facebook de son intention de mettre fin à leurs relations commerciales.

(Avec Sruthi Shankar à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

par Stephen Culp