ADA : communiqué sur les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2017

ALADA EURONEXT GROWTH

Clichy, le 22 mars 2018

COMMUNIQUÉ





ADA conforte sa place de leader de la location de véhicules

en France en nombre de points de vente

Le conseil d'administration de la société ADA, loueur de véhicules de courte durée à petits prix, réuni le 21 mars 2018, a arrêté les comptes de l'exercice 2017. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les rapports sont en cours d'élaboration.



ACTIVITÉ DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA ()





en M€ 2016 2017 Var. % Chiffre d'affaires enseignes 85,3 92,6 +8,6% . Chiffre d'affaires VP 55,5 63,8 +15% . Chiffre d'affaires VU 29,8 28,8 -3,4%





Le chiffre d'affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre en 2017 une progression de 8,6%, avec un total de 900 agences (contre 702 en 2017).

L'enseigne Point Loc destinée aux professionnels de l'automobile, lancée au cours du 2ème semestre 2015, rencontre un vif succès et compte, à la fin de l'année 2017, 555 points de vente (+ 237 en 2017).



FAITS MARQUANTS 2017

Le Groupe ADA a déployé son nouveau positionnement français destiné à maximiser sa couverture nationale, en fonction des territoires :

L'enseigne ADA pour les grandes agglomérations. L'enseigne ADA Express pour les villes moyennes, avec notamment le lancement de l'application mobile ADA Express permettant de réserver son véhicule connecté 7j/7 et 24h/24 à partir d'un smartphone et d'une clé virtuelle. L'enseigne Point Loc pour les villes de moins de 20.000 habitants.

Le succès rapide du concept ADA Express, positionné sur un parc de véhicules 100% connectés et accessibles 24/7 par smartphone, a conduit au déploiement de cette offre dès la fin 2017 sur l'ensemble du territoire national.

COMPTES ANNUELS DU GROUPE ADA





Compte de résultat consolidé du groupe ADA





(enM€) Année

2016 Année

2017 Variation Chiffre d'affaires 44,50 47,62 +7,0% Résultat opérationnel 3,28 4,67 +42,4% Résultat net part du Groupe 2,77 3,30 +19,1%

Le développement de la taille du réseau ADA se traduit par une augmentation de 42% du résultat opérationnel. Le résultat net, bien qu'impacté par les investissements nécessaires au développement des véhicules en libre-service, connaît une croissance de 19% : il s'établit à 3,3 M€ pour l'exercice 2017.



La structure financière du Groupe est solide. L'endettement financier est passé de 8,4M€ au 31 décembre 2016 à 14,1M€ au 31 décembre 2017, reflétant notamment la politique d'investissements, pour des capitaux propres de 28,0 M€ fin décembre 2017, après le versement d'un acompte sur dividendes de 4.383.949,50 euros, intervenu en novembre 2017, contre 29,1 M€ à fin décembre 2016.



STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2018



Dans ce contexte, les objectifs stratégiques 2018 sont les suivants :

Développement du réseau Point Loc avec un objectif de 900 points de vente ouverts d'ici la fin 2018.

Transformation du territoire de marque et de l'identité visuelle du réseau ADA.

Maintien d'une rentabilité de 6% dans un contexte de « guerre des prix » engagée par les grands loueurs internationaux.

Contact Presse : Image Sept

Delphine PEYRAT-STRICKER - dpeyratstricker@image7.fr - 01 53 70 74 14

Lauranne GUIRLINGER - lguirlinger@image7.fr - 01 53 70 05 46

Annexes

Bilan consolidé du groupe ADA

Actif 31/12/2016 31/12/2017 Passif 31/12/2016 31/12/2017 Écarts d'acquisition nets 14 513 16 341 Capital 4 442 4 442 Immobilisations incorporelles nettes 3 597 5 681 Primes et autres réserves consolidées 21 872 20 252 Immobilisations corporelles nettes 3 190 5 977 Résultat de l'exercice 2 772 3 296 Participation dans les entreprises associées 0 0 Capitaux propres part du Groupe 29 086 27 990 Autres actifs financiers non courants 584 626 Intérêts minoritaires 0 0 Actifs d'impôt différé 620 90 Capitaux propres totaux 29 086 27 990 Total actifs non courants 22 504 28 715 Provisions non courantes 274 133 Stocks et en-cours nets 123 110 Dettes financières non courantes 324 2 387 Créances clients nettes 19 926 25 492 Passifs d'impôt différé 0 0 Autres actifs courants 14 347 13 169 Total passifs non courants 598 2 520 Actifs d'impôts courants 0 0 Provisions courantes 0 0 Charges constatées d'avances 1 000 826 Dettes financières courantes 8 114 11 711 Trésorerie et équivalents de trésorerie 345 214 Dettes fournisseurs 7 155 6 812 Total actifs courants 35 741 39 811 Autres passifs courants 11 207 16 401 Total actif 58 245 68 526 Impôt exigible 0 0 Produits constatés d'avance 2 085 3 092 Total passifs courants 28 561 38 016 Total passif 58 245 68 526

Variation des capitaux propres consolidés du groupe ADA





Capital Primes et Réserves consolidées Capitaux propres

consolidés Capitaux propres au 01/01/2016 4 442 21 884 26 326 Résultat 2016 2 772 2 772 Réserves stocks-options -12 -12 Instrument dérivés Dividendes Capitaux propres au 31/12/2016 4 442 24 644 29 086 Résultat 2017 3 296 3 296 Réserves stocks-options -8 -8 Instrument dérivés Acompte sur Dividendes Capitaux propres au 31/12/2017 4 442 23 548 27 990



