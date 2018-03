Addex Therapeutics a procédé à son augmentation de capital de 40 mio CHF

Zurich (awp) - Le laboratoire plan-les-ouatien Addex Therapeutics a levé comme convenu 40 mio CHF à l'occasion de son augmentation de capital annoncée depuis la mi-février. Les 13'037'577 nouvelles actions, d'une valeur nominale de 1 CHF chacune, ont été placées au prix de 3,13 CHF. Le négoce de nouveaux titres débutera dès aujourd'hui.

"Cette opération nous permettra de développer notre portefeuille de modulateurs allostériques expérimentaux et notamment de mener à terme une étude de phase III sur le dipraglurant", rappelle le directeur général (CEO) Tim Dyer, cité dans le communiqué publié jeudi.

L'augmentation de capital ne devait constituer qu'une formalité, Addex ayant déjà annoncé début mars l'engagement d'investisseurs américains à souscrire pour un montant de 30 mio CHF. Les 10 mio supplémentaires que le laboratoire biopharmaceutique comptait lever par ce biais avaient été placés auprès d'autres détenteurs de capitaux.

En plus de l'aval de ses actionnaires pour cette multiplication par près de deux de son capital-actions, Addex avait dû convaincre la Commission des offres publiques d'achat (Copa) de valider une clause d'"opting-out" pour Growth Equity Opportunities et New Leaf Biopharma Opportunities.

La clause, dont l'expiration est agendée au 21 mars 2023, prévoit une exemption pour les deux fonds d'investissement américains de présenter aux autres actionnaires d'Addex une offre de rachat de leurs parts lors du franchissement du seuil de 33,3%, que ce soit de manière isolée ou cumulée. L'opération devait porter les participations de ces deux entités à respectivement 22,7% et 27,3%.

