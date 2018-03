Addex: la Copa libère la voie pour l'arrivée d'un actionnaire de référence

Zurich (awp) - La Commission des offre publique d'achat (Copa) a formellement validé la clause d'opting-out déjà adoptée en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires d'Addex. Cette décision, qui peut encore faire l'objet d'un recours, ouvre la voie à l'augmentation massive de capital projetée par le laboratoire genevois et à l'arrivée de nouveaux actionnaires de référence américains.

Les fonds Growth Equity Opportunities et New Leaf Biopharma Opportunities s'étaient engagés mi-février auprès de la biotech plan-les-ouatienne à souscrire à hauteur de moitié à l'augmentation de capital projetée, soit un apport de quelque 20 mio CHF. Les 20 mio supplémentaires que le laboratoire biopharmaceutique compte lever par ce biais seront placés auprès de ces deux partenaires et d'autres détenteurs de capitaux.

Les actionnaires d'Addex avaient donné vendredi en assemblée générale extraordinaire leur feu vert à la multiplication par près de deux du capital-actions ordinaire à 28'564'031 de titres, contre 15'526'454 précédemment. D'une valeur nominale de 1,00 CHF pièce, les nouvelles actions seront placées à un prix de 3,13 CHF.

La clause d'opting-out, dont l'expiration est agendée au 21 mars 2023, prévoit une exemption pour Growth Equity Opportunities et New Leaf Pharma Opportunities de présenter aux autres actionnaires d'Addex une offre de rachat de leurs parts en cas de franchissement du seuil de 33,3%. L'opération doit porter les participations de ces deux entités à respectivement 22,7% et 27,3%.

A l'approche de la mi-journée mercredi, la nominative Addex s'appréciait de 4,9% à 2,79 CHF, à contre-sens d'un SPI en retrait de 0,16%.

jh/rp