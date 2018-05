ADECCO : l'Ebita ajusté rate le consensus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adecco a fait état d'une baisse de 26% de son bénéfice net au premier trimestre, à 130 millions de francs suisses ou 78 cents par action. L'Ebita ajusté du groupe d'intérim a baissé, lui, de 22% (-18% en organique) à 214 millions de francs suisses, alors que le consensus l'attendait à 228 millions. Enfin, le chiffre d'affaires d'Adecco est ressorti à 5,69 milliards de francs suisses, en repli de 1% (+4% en organique). En organique et ajustée des effets calendaires (moins de jours travaillés sur la période que l'année précédente), la croissance d'Adecco a atteint 6%, contre 7% fin 2017.Le consensus était à +5%.Sur mars et avril, Adecco précise que son activité a progressé de 5-6% en organique et ajustée des effets jours.