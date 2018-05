Adecco : baisse de 26% du résultat net au 1er trimestre

08/05/2018 | 08:21

Adecco Group publie au titre des trois premiers mois de 2018 un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 26% à 130 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITA hors exceptionnels en repli de 100 points de base à 3,8%.



A 5.692 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de ressources humaines s'est tassé de 1% en données publiées, mais a augmenté de 6% en organique et ajusté du nombre de jours ouvrés, en légère décélération par rapport par rapport au quatrième trimestre 2017 (+7%).



Adecco précise que le pacte GrowTogether est en phase d'investissement au premier semestre 2018, mais en voie de réaliser 50 millions d'euros d'économies de productivité sur l'ensemble de 2018, et 250 millions par an à horizon 2020.



