Adecco : met la main sur General Assembly

16/04/2018 | 10:01

Adecco annonce un accord pour acquérir General Assembly, présenté comme 'un pionnier dans l'éducation et la transformation de carrière qui offre des programmes d'apprentissage accélérés dans les compétences numériques du 21e siècle à forte demande'.



General Assembly représente un fort historique de croissance organique, de 30% en moyenne annuelle sur les trois dernières années. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 100 millions de dollars en 2017 et il dispose d'un carnet de commandes solide pour 2018.



Cette transaction, pour une valeur d'entreprise totale de 412,5 millions de dollars, demeure soumise aux conditions usuelles, y compris certaines autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours de ce deuxième trimestre 2018.



