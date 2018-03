Adecco : un début d'année 2018 sous pression

01/03/2018 | 10:02

Lanterne rouge de l'indice boursier SMI, l'action Adecco perdait plus de 5% ce matin à Zurich alors que la croissance décélère légèrement en ce début d'année. De plus, la marge brute devrait rester sous pression au 1er trimestre 2018, indique la direction.



L'an passé, les ventes du groupe suisse de travail temporaire ont augmenté de 6% en données comparables (et à jours ouvrés équivalents), à 23,7 milliards d'euros, taux qui a atteint 7% au 4e trimestre (T4).



Mais le résultat opérationnel ajusté (EBITA hors exceptionnels) n'a, dans ces mêmes termes, progressé que de 3% en 2017 à 1,2 milliard d'euros (marge de 4,9%), enregistrant une baisse de 5% (- 7% en données publiées ; marge de 4,6%) au T4 à 278 millions.



Sur l'année, le résultat net part du groupe ressort en hausse de 9%, à 788 millions d'euros (4,66 euros par action), et il sera proposé à l'assemblée générale de relever le dividende de 4% à 2,50 euros par action.



Soit, mais Adecco indique qu'en janvier et février, la progression de ses ventes à données comparables (et à jours ouvrés équivalents) est revenue à 5%. La direction prévoit aussi que la marge brute, qui était de 18,4% (- 40 points de base) en 2017, devrait se tasser d'environ 30 points de base entre le T1 2017 et le T1 2018. En cause : de nouveau des effets calendaires.









