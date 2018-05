Adecco : Oddo reste à 'achat' et maintient sa cible

09/05/2018 | 10:33

Oddo réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Adecco, ainsi que son objectif de cours à 83 francs suisses, en dépit de résultats décevants au titre du premier trimestre 2018.



Adecco Group a en effet publié hier, s'agissant des trois premiers mois de 2018, un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 26% à 130 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITA hors exceptionnels en repli de 100 points de base à 3,8%.



'Si le momentum de marge devrait rester difficile au premier semestre, le second semestre devrait être mieux orienté et garantir une baisse limitée sur l'année, d'autant plus que l'environnement de croissance positif ne montre pas de signe d'essoufflement', anticipe le broker.





