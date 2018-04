ADEUNIS :réunit les fonctions de DG et de président du Conseil?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'administration d’Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, a décidé de réunifier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Pascal Saguin, Directeur général, devient ainsi Président Directeur général d’Adeunis.? Pascal Saguin, 45 ans, a intégré Adeunis en 2000 en tant qu’ingénieur conception et réglementaire avant d’être nommé Directeur R&D en 2007, puis Directeur général en septembre 2015.?Muriel Bethoux, ancienne Secrétaire générale d'Adeunis et Présidente du Conseil d'administration depuis 2015, conserve son mandat d'administratrice de l'entreprise.