Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adeunis a conclu un partenariat avec Aexonis, nouvel entrant innovant en médiation et gestion logicielles pour l'IoT (internet des objets), pour la mise en place d'un nouveau centre d'excellence sur l'interopérabilité des systèmes IoT dans les bureaux français d'Aexonis, proche de Paris, dans la ville des Ulis. L'environnement d'interopérabilité est conçu pour permettre aux fabricants, aux développeurs et aux autres fournisseurs de solutions de se réunir pour tester, intégrer et expérimenter des solutions et démontrer la plus-value de propositions communes autour de l'IoT.Adeunis a fourni des objets connectés certifiés LoRaWAN. Aexonis a fourni une suite logicielle de gestion et de médiation virtualisée pour rassembler une variété de protocoles, de technologies, de dispositifs et d'applications IoT."Les partenariats sont la clé du succès des déploiements pour l'IoT, c'est pourquoi notre association avec l'écosystème autour de la technologie Aexonis et LoRaWAN est devenue évidente, explique Frank Fischer, Directeur général adjoint d'Adeunis. L'approche innovante d'Aexonis pour les solutions IOT prêtes à l'emploi, permettra une accélération des activités et une intégration IoT avec de nombreux clients."